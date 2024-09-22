عاملان يدبرا فضيحة لمدير مدرسة بالفيوم.. والعاملة تنفي أمام جهات التحقيق

تداول رواد التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بمنصات محافظة الفيوم المختلفة واقعة استبعاد مدير مدرسة إحدى المدارس الصناعية للبنات بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، على خلفية ضبطه في وضع مخل بالآداب مع عاملة قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد، وتلك الواقعة انتشرت كالنار في الهشيم، وتسببت في حالة من الجدل والتخوف الشديدين من أولياء الأمور والأسر على بناتهن والمعلمات والعاملات في المدارس.

وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة ويدعى ع .ع في العقد الرابع من العمر، أنه قد طلب منه عاملين بالمدرسة ويدعى "ن . ع" والثاني تدعى "ب . ص" بأن يقيما لهما كانتين لبيع المواد الغذائية والأوراق للطالبات بالمدرسة وأيضاً بيع المأكولات لعمال المعمار داخل المدرسة للتربح منها، إلا أنه رفض ذلك الأمر، مشيرا إلى أن العاملين عزما على تدبير مكيدة باتهامي مع عاملة نظافة تدعى "ر . ع" والتي تعمل عاملة نظافة بشركة تتعاقد مع مديرية التربية والتعليم، وبالفعل أبلغا العاملين وكيلة الوزارة ونجحا في نشر الخبر الكاذب الذي دبراه انتقاماً من مدير المدرسة إلا أن التحقيقات قد كشفت عن نواياهم.

وحررت العاملة المتهمة بقيامها بفعل فاضح مع المدير بتحرير محضر بالواقعة ويحمل رقم 13138 جنح ابشواي نافية تماما في ذلك المحضر علاقتها بمدير المدرسة والذي يصغرها سنا.

ووضح مدير المدرسة بأنها ليست هي الواقعة الأولى من نوعها التي يفتعلها العاملين متمثلا في واقعين من قبل وهما عندما اتهم مدير مدرسة مع إحدى المدرسات بالمدرسة وتوفي بجلطة قلبية نتيجة ما أثير حولة، وكذالك واقعة اخرى اتهمت بها معلمة مع او لها ،لافتا إلى أن كل مدير يأتي يعترض طريقهم في الربح من وراء اي شئ سيفعله معه ما حدث معي ومع غيري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن ما أثير حول استبعاد مدير المدرسة الثانوية الصناعية بإبشواي بسبب ضبطه مع عاملة قيد التحقيق.

وأوضحت أن مدير المدرسة لم يتم استبعاده من موقعه، لكن تم استدعاؤه للإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن الواقعة لم تثبت ولم يتم نفيها، وأنها مازالت قيد التحقيقات.



وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بناء على شكوى عبر تطبيق «الواتس آب»، وأنها انتقلت إلى المدرسة فور وصول الرسالة إليها وكلفت مدير إدارة أبشواي التعليمية بإستدعاء مدير المدرسة للإدارة وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق بسبب ما تردد حول وجود علاقة مع العاملة.



وأشارت إلى أن العاملة تعمل من خلال شركة مسؤولة عن تشغيل العمالة بالأجرة في مدارس التربية والتعليم وتم نقلها من المدرسة، مؤكدة أن الواقعة حتى الآن قيد التحقيقات وحتى الآن لم تثبت ولم يتم نفيها، وأضافت أن التحقيقات لم تنتهِ، وفور انتهائها سيتم إتخاذ القرار المناسب بناء على نتائجها.