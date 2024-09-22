رئيس جامعة قناة السويس يستقبل لجنة القطاع الخماسية لكليات العلاج الطبيعي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم الأحد، لجنه القطاع الخماسية لكليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أميرة التهامى رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، عضوية كلٍ من الدكتور خالد السيد حامد عياد الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وعميد جامعة العلاج الطبيعي جامعة درايه، والدكتور عدلى علي حيدر صبور الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عميد العلاج الطبيعي جامعة بدر، إلى جانب عضو من الكلية الفنية العسكرية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية ؛ للوقوف على مدي استيفاء الموارد البشرية والمادية بالكلية.

حضر اللقاء الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد أبو الروس منسق برنامج العلاج الطبيعي.

وخلال اللقاء، أكد ناصر مندور أن الجامعة قامت بتوفير كافة إمكانياتها من أجل دعم كلية العلاج الطبيعي أحدث كليات جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وذلك لأهميتها، مشيراً إلى أن إفتتاح الكلية العام الماضي عمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين بإقليم القناة وسيناء، و لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف عبء الانتقال، وأوضح "مندور" أن إفتتاح كلية العلاج الطبيعي كان ضمن خطة الجامعة لإستكمال كليات القطاع الطبي.

وقال الدكتور ناصر مندور أنه تم استكمال اللوائح الخاصة بالكلية وقد تم تجهيزها وفق معايير الجودة، مشيراً إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تركز على استحداث التخصصات والبرامج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الفعلية.

وأضاف الدكتور محمد سرحان أن اللجنة قامت بتفقد مقر كلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والجامعة القديمة بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و الدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكداً أن الكلية تستعد هذا العام لاستقبال الدفعة الثانية من طلابها.