الدورى الإنجليزى.. نوتينجهام يتعادل مع برايتون بهدفين لكل فريق

انتهى لقاء برايتون الذى أستضاف نظيره نوتينجهام فورست، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

احرز رباعية اللقاء الاعب كريس وود بعد 13 دقيقة من بداية اللقاء من ضربة جزاء لصالح فريق نوتينجهام فورست، وفى الدقيقة الـ 70 جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب رامون سوسا، بينما سجل جاك هينشلوود، داني ويلبيك ثنائية برايتون فى الدقيقتى الـ 42 و 45 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل اضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد برايتون 9 نقاط فى المركز السابع، بينما اصبح رصيد نوتينجهام ايضاً 9 نقاط فى المركز الثامن من ترتيب البريميرليج.