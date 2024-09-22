طارق السعيد: مشاركة الزمالك ببطولة سوريا للسلة احتكاك قوي.. وسعداء بحفاوة الاستقبال

قال طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، إن الفريق يقدم مستوى مميزا في بطولة كأس السوبر الدولية المقامة بالعاصمة السورية دمشق ويسعى للمنافسة على لقب البطولة .

وتحدث طارق السعيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن الأسباب التي دفعت فريق سلة الزمالك للمشاركة في بطولة كأس السوبر الدلوية بسوريا والتي تأتي بعد غياب 17 عاما، حيث كان آخر تواجد لعمالقة كرة السلة بالقلعة البيضاء على الأراضي السورية في عام 2007 ببطولة دمشق الدولية والتي توّج بلقبها الفريق الأبيض.

وأضاف رئيس جهاز كرة السلة بالزمالك أن الهدف الأهم من المشاركة هو الاحتكاك القوي من أندية كبيرة هم أبطال الدوري والكأس في سوريا ولبنان والعراق .

وأشاد طارق السعيد بالحفاوة الكبيرة التي وجدتها بعثة فريق سلة الزمالك من قبل السوريين في الاستقبال وحبهم لمصر عمومًا ونادي الزمالك بشكل خاص نظرا للعلاقة القوية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوري، كما اشاد أيضا بالاستقبال الرائع من جانب السفارة المصرية في سوريا بقيادة السفير أسامة خضر والقنصل أحمد عطا والقنصل وائل سليم من أجل توفير كل سبل الراحة لبعثة نادي الزمالك.

سلة الزمالك تهزم الأنترانيك اللبناني

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نتائجة الجيدة في بطولة السوبر الدولية في نسختها الثالثة، بمشاركة 8 أندية من خمس دول عربية والمقامة في العاصة السورية دمشق في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وحقق فريق سلة الزمالك الفوز على فريق الأنترانيك اللبناني بنتيجة 78 – 73 اليوم الأحد في مباراة مثيرة حسمها عمالقة سلة الزمالك بجداره.

وكان فريق سلة الزمالك بقيادة وائل بدر المدير الفني فاز في المباراة الأولى على فريق NSA اللبناني أمس بنتيجة 90 – 53 في بداية مشواره ببطولة السوبر الدولية الودية .

ويلتقي الفريق مع الوحدة السوري في التاسعة مساء غدا الاثنين على صالة الفيحاء والذي من المنتظر أن يشهد حضور جماهيري كبير للمنافسة على قمة المجموعة.