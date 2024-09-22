التأكد من سلامة العينات ومأمونية مياه الشرب وجودتها وصلاحيتها بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن ما يتم تقديمه من الخدمات الطبية والعلاجية للحالات المرضية التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية يجسد تكاتف وتكامل الجهود بين أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

مشيداً بالتعاون والتفاعل الفورى من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لتوفير مختلف أوجه الدعم من المستلزمات الطبية للتدخل السريع مع أى أحداث طارئة، وهو الذى يتكامل مع الجهود العظيمة التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى بالمحطات بإجمالى 103 محطات، وأيضاً بالمرشحات والشبكات والمآخذ والمنازل مما ساهم في الوصول لنتائج أثبت سلامة وجودة مياه الشرب للإستهلاك الآدمى وعدم وجود أي تغيرات بها .

جاء ذلك أثناء الإجتماع اليومى لمحافظ أسوان لمتابعة الجهود المبذولة من الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة، وأيضاً الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .

مأمونية مياه الشرب وجودتها وصلاحيتها للمواطنين

وقد استعرضت الفرق الفنية ما تم تنفيذه من إجراءات، والتي تمثلت في تطهير جميع مراحل التنقية داخل كافة المحطات، وخاصة بأبو الريش ودراو، والتأكد من تركيزات الكلور المتبقى بمياه طرد المحطة، وكذلك بالشبكات بنطاق خدمة هذه المحطات، فضلاً عن التأكد من تمام كفاءة جميع منظومات حقن الكلور أتوماتيكياً بمحطات تنقية المياه، وبناء على ذلك فقد تم التأكد من سلامة العينات ومأمونية مياه الشرب وجودتها وصلاحيتها للمواطنين .

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