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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة إنتركونتننتال 2024.. تعرف على تشكيل العين الإماراتي أمام أوكلاند سيتي

العين الاماراتى
العين الاماراتى
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أعلن الأرجنتينى هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولك بعد قليل على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة إنتركونتننتال 2024.
وجاء تشكيل فريق العين الإماراتى كالتالى:
حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: إيريك- فابيو كاردوسو- ميشيل- تراوري.
خط الوسط: بارك يونج- بلاسيوس- خالد البلوشي.
خط الهجوم: سيجوفيا- ستابريا- سيكوبابا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بو سندة- خالد بطي- إسماعيل أوكبوتي- فيلبي سالوموني- بلدر الأحبابي- أحمد برمان- حميد محمد- محمد عباس- محمد عوض الله- كاكو- جوسلا- سفيان رحيمي.
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المواجهة، بنظيره الأهلى المصرى، بطل إفريقيا، ضمن منافسات الدور الثانى من بطولة كاس القارات للأندية الأبطال.

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