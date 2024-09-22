فوائد الخيار.. أبرزها مكافح للشيخوخة ومقوٍ لصحة الجهاز الهضمي

يعتبر الخيار من الخضراوات المعتادة في حياة الأسرة المصرية المصرية، ويستخدم بصفة دائمة في تحضير السلطة، ولتناول الخيار العديد من الفوائد ومنها:

1 . مضاد للأكسدة ويرطب البشرة :



يعمل الخيار. علي ترطيب البشرة ويعتبر مضادا للأكسدة حيث يضم معظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة تكون موجودة فيها، ويساعد الخيار على ترطيب وتطهير البشرة وتلطيفها مختلف أنواع البشرة.

٢. يساهم في مكافحة علامات الشيخوخة

يكافح الخيار. الشيخوخة، وذلك طريق محاربة الجذور الحرة وترطيب البشرة وإعادة الحيوية لها،

و كما تستخدم شرائح الخيار لعلاج انتفاخ العيون وإزالة السواد من تحتها وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة .



2. يساعد الخيار في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وهي أهم فوائد الخيار الصحية للجهاز الهضمي، كما يساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي .



3. الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

ويساعد الخيار. علي الحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية ،حيث يحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم الطبيعي وتقليل نسبة الكولسترول السيئ في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.



4. الخيار مضاد ومحارب للالتهابات

يعتبر الخيار مضادا ومكافحا طبيعيا للالتهابات في الجسم، حيث يساعد في علاج ومكافحة التهابات المسالك البولية، ووجدت الأبحاث أن الماء في الخيار يساعد على منع تكون الحصى والرمال في المجاري البولية.



5. الخيار مفيد لمرضى السكري

كما يعتبر الخيار هام وصحي بشكل خاص لمرضى السكري، وذلك لاحتوائه على الماء والألياف الغذائية بنسبة عالية ونسبة قليلة من النشويات، واحتوائه على معدن المنجنيز وبعض المواد الكيميائية التي تعمل كعمل الهرمونات اللازمة لخلايا معينة في البنكرياس، فإن الخيار يساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم.

6. خسارة الوزن

يساعد الخيار على خسارة الوزن من خلال طرق مختلفة، إذ يعد غذاء مليئا بسعرات حرارية قليلة جدا، لذا تستطيع تناول عدة خيارات، وتشعر بالشبع مما يساهم في خسارة الوزن.





