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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير«تعليم أبوتشت»: انتظام الدراسة بجميع المدارس وإحالة المقصرين للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أحال المهندس عبدالمنعم قاصد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد، عددا من مديري المدارس للتحقيق العاجل بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية بشأن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

بينما قام بتكريم آخرين لتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

حيث شملت الإحالة للتحقيق كلاً من مدير مدرسة الأميرية الإبتدائية الجديدة والشهيد محمود أبوالمجد للتعليم الأساسي ، كما تم تكريم مدير مدرسة الرحبات الإبتدائية والاميرية الإعدادية ويأتي ذلك ارساءا لمبدأ الثواب والعقاب. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها قاصد، يرافقه احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام ، لعدد من مدارس الإدارة التعليمية، للوقوف علي مدي استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025م، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث شملت جولته مدارس اللطاسنة للتعليم الأساسي ونجع سباق الابتدائية والزرايب الإبتدائية الجديدة والرحبات الإبتدائية والاميرية الابتدائية الحديدة والإعدادية، والشهيد محمود أبوالمجد للتعليم الأساسي.

حيث تفقد عبدالمنعم قاصد، حجرات الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل والافنيه ودورات المياه وراجع الموقف من تسليم الكتب المدرسية وتطبيق الجداول والإشراف اليومي وتسجيل غياب التلاميذ.

وأثناء الجولة تحاور مدير الإدارة مع التلاميذ أثناء الحصص التعليمية مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الوحيد لمستقبل أفضل وان الدولة المصرية حاليا تولي اهتماما كبيرا بالتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا الي انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط الإداري وتهيئة الأجواء المناسبة امام الطلاب بمدارس ابوتشت.

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