سلة الزمالك تواصل الانتصارات في كأس السوبر الدولية بسوريا

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نتائجه الجيدة في بطولة السوبر الدولية في نسختها الثالثة، بمشاركة 8 أندية من خمس دول عربية والمقامة في العاصة السورية دمشق في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وحقق فريق سلة الزمالك الفوز على فريق الأنترانيك اللبناني بنتيجة 78 – 73 اليوم الأحد، في مباراة مثيرة حسمها عمالقة سلة الزمالك بجداره.

وكان فريق سلة الزمالك بقيادة وائل بدر المدير الفني فاز في المباراة الأولى على فريق NSA اللبناني أمس بنتيجة 90 – 53 في بداية مشواره ببطولة السوبر الدولية الودية .

ويلتقي الفريق مع الوحدة السوري في التاسعة مساء غدا الاثنين على صالة الفيحاء والذي من المنتظر أن يشهد حضور جماهيري كبير للمنافسة على قمة المجموعة.

من جانبه كشف طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على الوحدة في مباراة ستكون مهمة جدا للمنافسة على قمة المجموعة خاصة أن الفريق الأبيض سينافس بقوة على لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الثالثة وبعد غياب 17 سنة .

نظام البطولة

ويشارك في البطولة فريق سلة نادي الزمالك بالإضافة إلى ثلاثة أندية من سوريا، هي الوحدة حامل لقب الدوري والاتحاد (أهلي حلب) حامل لقب الكأس، وفريق الجيش، بالإضافة إلى ناديي بيروت بطل العرب، ونادي الأنترانيك من لبنان، والدفاع الجوي بطل الدوري العراقي، واتحاد عمان الأردني.

وقُسِّمت فرق البطولة إلى مجموعتين، ضمت الأولى الوحدة والزمالك والأنترانيك واتحاد عمّان، فيما ضمت المجموعة الثانية نادي بيروت والجيش والاتحاد (أهلي حلب) والدفاع الجوي.

وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري، ثم في الدور الثاني، يلاقي أبطال المجموعات الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع في المجموعتين، ويلعب الفريقان صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة مع أصحاب المركزين الثالث، ليتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، ومنها إلى المباراة النهائية.