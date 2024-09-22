تفاصيل منع عرض فيلم "هاني" لـ"أحمد مالك" بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

كشف المخرج سعد هنداوي تفاصيل منع فيلم “هاني” للفنان “أحمد مالك” من العرض بمهرجان الغردقة لسينما الشباب الذي تقام فعالياته حالياً .

ونشر هنداوي تدوينة بعنوان “هذا الفيلم لن يُعرض في المهرجان!” ، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : من بعد ما بلغوا مخرج الفيلم, وقالوا له مش ها نقدر نعزمك, تيجي على حسابك وإحنا ندفع لك ليلة واحدة في الفندق! ووافق, والمهرجان أعلن واحتفى بمشاركة الفيلم, ثم يطلب رئيس المهرجان من المخرج (في تصرف لم أسمع به من قبل في حياتي بالمهرجانات السينمائية) يطلب منه أن يحذف بعض لقطات من الفيلم وبعض جمل الحوار قبل إرسال نسخة الفيلم للرقابة حتى لا تعترض على الفيلم ! ويوافق مخرج الفيلم ويحذف المطلوب" .

وتابع هنداوي قائلاً : “ثم توقفوا عن الرد على رسائل وتليفونات المخرج الذي يستعد للسفر لحضور فيلمه في عرضه العالمي الأول, وبعد ملاحقة منه رد عليه (برسالة نصية) مدير المهرجان بأن الموافقة على عرض الفيلم لم تأتِ من الرقابة!... هكذا لا إعتذار لمخرج الفيلم الذي أعلن عن مشاركة فيلمه بالمهرجان وتلقى التهاني, ولا أرسلوا له نص إعتراض الرقابة (إن وُجِد) ولا إعتذروا للجمهور الذي قرأ خبر مشاركة الفيلم.” .

واختتم هنداوي التدوينة قائلاً : “مش عارف لغاية إمتى فوضى المهرجانات السينمائية في مصر؟!” .