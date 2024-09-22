قمة البريميرليج.. ساكا يقود أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الذى يخوض به "قمة البريميرليج"، أمام مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة لدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.



ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.

