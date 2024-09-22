قمة البريمرليج.. تشكيل هجومي لمانشستر سيتي أمام أرسنال

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يخوض به "قمة البريميرليج"، أمام ارسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة لدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلنج هالاند، سافينيو.



ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.