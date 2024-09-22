حماس: رد فعل المقاومة في لبنان والعراق واليمن يزيد صمود شعبنا ويربك الاحتلال

أشادت حركة حماس مساء اليوم الأحد برد فعل المقاومة في لبنان والعراق واليمن، معتبرة أنه يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويربك الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت حماس في بيان لها أن رد المقاومة يُؤكد فشل المخطط الصهيوني في فرض معادلات جديدة على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن "المقاومة الإسلامية تزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلًا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو".

وشددت الحركة على أن رد فعل المقاومة في لبنان، والذي شمل استهداف مواقع عسكرية واستراتيجية للكيان الصهيوني، يُثبت فعالية المقاومة وقدرتها على ردع الاحتلال.

وتأتي تصريحات حماس وسط الحرب الدائرة بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة، والتي تصعد فيها إسرائيل من ضرباتها على القطاع، بينما ترد "حماس" بإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وتظهر تصريحات "حماس" دعمها لردود فعل المقاومة في الدول العربية، مُعتبرةً إياها عاملًا هامًا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإرباك الاحتلال الإسرائيلي.