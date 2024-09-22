استعدادًا للسوبر الأفريقي.. تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة لتجهيز اللاعبين بدنياً استعداداً للمباراة المقبلة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، قبل خوض الفقرة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.