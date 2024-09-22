السوبر الأفريقي.. الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك بـ5 قرارات جديدة

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعة من الضوابط والقرارات الهامة قبل مباراة السوبر الافريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

وعقب احتفال الفريق بمراسم تسلم درع الدوري رقم 44 التي أقيمت بإستاد القاهرة أمس بعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا أصدرت إدارة الكرة والجهاز الفني بالأهلي 5 قرارات جديدة استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك.

قررت إدارة الكرة بالأهلي فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق، بعد مواجهة جورماهيا وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي حيث تم منع لاعبي الفريق من الادلاء باي تصريحات أو الظهور الإعلامي قبل لقاء الزمالك .

كما أخطر الجهاز الفني اللاعبين بعدم الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، لمنع التعرض لأي مشكلة عامة سواء رياضية أو غيرها، مع إتاحة التعامل في المناسبات الاجتماعية فقط سواء التهاني أو التعازي أو أي أمور إنسانية أخرى.

كما قررت إدارة الكرة بالأهلي غلق الحديث عن أي صفقات جديدة في الوقت الحالي خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني أعلن إنه لن تكون هناك صفقات جديدة حتى يناير المقبل إلا إذا حدثت إصابة لأي عنصر ولكن هذا الامر سيكون عقب مباراة السوبر الأفريقي.

وأعلن إدارة الأهلي تأجيل مفاوضات تجديد وتمديد عقود اللاعبين إلى ما بعد مواجهة الزمالك لضمان أكبر قدر من التركيز.

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي بداية من اليوم الأحد بدون راحة حتى يوم الجمعة على أن يكون السفر للعاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء المقبل في بعثة يترأسها محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة.