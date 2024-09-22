فيديو.. الشرطة الألمانية تعتقل طفلًا في برلين بعد مطاردته بسبب علم فلسطين

شهدت شوارع العاصمة الألمانية برلين مشهدًا مؤسفًا، حيث قامت قوات الشرطة الألمانية بمطاردة طفل يحمل علم فلسطين بشكل وحشي، قبل اعتقاله.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات المطاردة، حيث يظهر الطفل مرتبكًا وهو يُقتاد على أيدي عدد كبير من أفراد شرطة مكافحة الشغب، بعد أن أظهر تأييده لفلسطين وحمل العلم الفلسطيني في برلين.

Berlin police chased down a young boy waving a Palestinian flag، ultimately arresting him. Footage shows the distraught-looking boy being taken away by a large number of riot police at the edge of a pro-Palestine protest in the German capital. pic.twitter.com/rQMQ6UUwXd — red. (@redstreamnet) September 21، 2024

وتأتي هذه الحادثة وسط سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الألمانية، والتي نظمتها مجموعات مناصرة لفلسطين احتجاجًا على تمويل ألمانيا لإسرائيل في قصف غزة. يطالب المتظاهرون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة برلين، بل شهدت مدن أوروبية أخرى سلسلة من المظاهرات والاعتصامات نظمها معارضون لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حربًا برية وبحرية وجوية على قطاع غزة الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41،431، والإصابات إلى 95،818 غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتثير هذه الحادثة جدلًا واسعًا حول التعامل مع الاحتجاجات والنشاطات المؤيدة لفلسطين في أوروبا، بينما تسلط الضوء على الواقع المُر الذي يعيشه سكان قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.