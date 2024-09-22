محافظ بني سويف يناقش تقرير ربع سنوي بشأن جهود الوحدة العامة لحماية الطفل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود لجنة حماية الطفل في الفترة من يونيو إلى سبتمبر2024، حيث تختص الوحدة التي تم إعادة تشكيلها عام 2021 لتبدأ عمل اللجنة العامة واللجان الفرعية والوحدات الفرعية لحماية الطفل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن في مقدمتهم المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التنمية المحلية.

حيث قام بعرض التقرير الدكتورة شيماء كرم مدير الوحدة ، والتي أوضحت أنه تم عقد إجراء زيارات ميدانية واجتماعات مع اللجان الفرعية بالوحدات المحلية السبع، وذلك لمناقشة الحلول وتذليل المعوقات للدفع بكافة الملفات المتعلقة بقضايا الطفولة لاسيما في مجال حل مشكلات الأطفال المعرضين للخطر.

وتم خلال الاجتماعات التي تم تنفيذها بالوحدة الفرعية بالواسطى التعامل مع 100% من البلاغات ، بجانب وضع تصور مقترح لحل مشكلة التدابير المالية اللازمة، فيما تم التعامل مع 97% من البلاغات الواردة للوحدة الفرعية بمركز ناصر، و99% من البلاغات بمركز إهناسيا، و98% من البلاغات بمركز سمسطا، و97% من البلاغات الوارد لمركز ببا، وتم التعامل مع 92% من البلاغات الواردة بمركز بني سويف، و99% من البلاغات في مركز الفشن.

كما أسفرت تلك الزيارات الميدانية عن عدد من التوصيات المقترحة لتفعيل دور الوحدات الفرعية في حل مشكلات الطفولة، ومنها اخطار مديرية التربية والتعليم بضروره دمج أنشطة حماية الطفل مع الأنشطة الفنية بالمدارس،إحالة الشكاوي المتعلقة بإيذاء الأطفال داخل المدارس لوحدات الحماية الفرعية لسرعة اتخاذ اللازم، بجانب التوجيه للتضامن الاجتماعي بتنفيذ عدد من الاجراءات التي من شانها تفعيل دور وحدات الحماية الفرعية في مجال قضايا الطفولة ومنها دمج الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة للعمل في منظومة حماية الطفولة.

وجه المحافظ مدير الوحدة بمتابعة تنفيذ تلافي الملاحظات والتوجيهات المقترحة لتفعيل دور وحدات الحماية الفرعية وذلك مع الجهات المعنية، مع إعداد تقرير تفصيلي بما تم تنفيذه من التوجيهات، مؤكدا أهمية ملف حماية الطفولة الذي توليه الدولة أهمية كبيرة وتترجمة الحكومة لبرامج حماية محددة في تنفيذ مع المجالس القومية العاملة في هذا الشان.