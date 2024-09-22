زي النهارده.. عقد قمة ثلاثية مصرية سعودية سورية في الدمام

تمر علينا اليوم الأحد الموافق٢٢ شهر سبتمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب من مكة إلى الكوفة.

وفى عام 1862 الرئيس أبراهام لينكون اعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.

وعام 1944 - بدء معركة الفلبين البحرية.

وفي عام 1947 - تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية.

وفي عام 1949 - الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.

وعام 1952 - انتخاب كميل شمعون رئيسًا للجمهورية اللبنانية .

وعام 1956 - عقد قمة ثلاثية في الدمام بالسعودية حضرها ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مصر جمال عبد الناصر ورئيس سوريا شكري القوتلي.

وعام 1960 - الإعلان عن استقلال مالي.

وفى عام1968 - انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل.

وعام1969 - انعقاد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه ملك المغرب الحسن الثاني لبحث الآثار المترتبة على حريق المسجد الأقصى.

1980 - نشوب الحرب بين العراق وإيران والتي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.

وفى عام1988 - الرئيس اللبناني أمين الجميل وقبل نهاية ولايته بساعات يعلن تشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون وذلك بعد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية ونهاية ولايته، ويقيل الحكومة المدنية والتي يرأسها بالنيابة سليم الحص.

وفى عام 1997 - مؤتمر إقليمي للحزب الشيوعي الكوري الشمالي يوصي بتولي كيم جونغ إل ابن الزعيم الراحل كيم إل سونغ منصب سكرتير عام الحزب.

وفي عام 1998 - القوات الصربية تجدد هجومها على المتمردين في كوسوفو، وقد أجبر الآلاف من المدنيين على ترك منازلهم بعد أن قامت الشرطة الصربية والجنود والمدنيون المسلحون بالتدفق إلى شمال الإقليم.

وعام 2006 -ط تجمع شعبي حاشد بدعوة من أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله لدعم المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد إسرائيل والاحتفال بالانتصار عليها بحرب تموز.

وفى عام2009 - وزيرة خارجية بلغاريا السابقة إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب مدير «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة / يونسكو» عقب منافسة حادة مع منافسها الوحيد وزير الثقافة المصري فاروق حسني.

وعام 2016 - بداية تشكل إعصار ماثيو.

وعام 2018 - مسلحون يهاجمون عرض إيراني الأهواز جنوب غرب إيران، في ذكرى حرب الخليج الأولى، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وتبنى كل من تنظيم داعش وحركة النضال العربي لتحرير الأحواز هذا الهجوم.