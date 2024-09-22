الدوري الإسباني.. تعادل ايجابي ينهي لقاء خيتافي وليجانيس

انتهى لقاء خيتافي، الذى يستضيف نظيره ليجانيس، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز ثنائية اللقاء اللاعب خورخي ساينز فى الدقيقة الـ 76 لصالح فريق ليجانيس، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب بورخا مايورال من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، لصالح فريق خيتافى.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد ليجانيس 6 نقاط، فى المركز الـ 14، بينما يقع خيتافى فى المركز الـ 18 برصيد 4 نقاط.