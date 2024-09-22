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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يستقبل وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د.عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، وكيل كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر، لبحث سُبل التعاون في الملفات المُشتركة.

واتفق الجانبان، على صياغة بروتوكول تعاون للإستفادة من إمكانيات "الوزارة"، في تدريب طلبة قسم الجغرافيا، على مهنة "مسّاح عام"، لتلبية إحتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.

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