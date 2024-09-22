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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يشهد حفل تكريم أحد العاملين لبلوغه السن القانونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، اليوم 22 سبتمبر 2024 حفل تكريم  عبد الرؤف محمد عبدالرؤف بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، جرى الحفل في ظل جو أسري بهيج، وذلك بحضور جميع العاملين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا وقدم رئيس الجامعة شهادة تقدير لـ عبد الرؤف محمد ، تقديراً للجهود المبذولة والإسهام الفعال منه في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال فترة عملة الوظيفي، متمنياً له دوام الصحة والعافية، كما قدم العاملون بقطاع شئون خدمة المجتمع بورتريه تعبيراً عن حبهم وتقديرهم ، وتم التقاط  الصور التذكارية وسط فرحة وحفاوة بالغة.

الصحة والعافية خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع سبتمبر 2024 شئون خدمة المجتمع