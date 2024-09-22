الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد أكثر من 380 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير آلية للقوات المسلحة الأوكرانية، في المعارك الدائرة بمقاطعة كورسك الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 380 عسكريًا، و11 آلية مدرعة بينها دبابتان، بالإضافة إلى 3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ومركبة هندسية لإزالة الألغام و14 سيارة.

وأشارت إلى أنه في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 16 ألف عسكري، و126 دبابة و57 مركبة قتال مشاة و95 ناقلة جند مدرعة و795 مركبة قتال مدرعة و492 سيارة و124 قطعة مدفعية و29 راجمة صواريخ و31 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للمدافع ورادارين للدفاع الجوي و17 قطعة من المعدات الهندسية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 1790 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية بنطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للواء المشاة الآلي 57 واللواء البحري السادس والثلاثين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 160 قتيلا، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية كبدت خسائر تصل إلى 420 عسكريًا أوكرانيا، لافتة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، كبّدت القوات الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 560 عسكريًا و20 مركبة وعددا من المعدات العسكرية.

وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، كبّدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 445 عسكريًا، كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 فردًا عسكريًا، بالإضافة إلى تمكن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية من تحييد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.