رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الأردني لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، والدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الله يوسف الملحق الثقافي بسفارة المملكة الأردنية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاطمئنان على أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة المنصورة، وسبل تعزيز اقبال الطلاب الأردنيين على الدراسة بالجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور المعتز بالله مصطفى المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتورة شيماء عبد الوهاب، الدكتور أحمد صالح نواب المشرف على إدارة الوافدين.

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بالسفير الأردني والوفد المرافق له، مؤكداً حرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين في مختلف الكليات والتخصصات، لافتا إلى أن جامعة المنصورة حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، كما أن لديها العديد من البرامج التعليمية المتميزة والمعتمدة محليا ودوليا سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، كما يوجد برامج تعليمية بالشراكة مع جامعات دولية ومنها برنامج المنصورة مانشستر الطبي بكليتي الطب وطب الأسنان، و حصول الجامعة على اعتماد مستشفياتها الجامعية و مراكزها الطبية المتخصصة من قبل المجلس العربي للإختصاصات الطبية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب لتأهيل الأطباء العرب للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية.

ومن جانبه أشاد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجهود إدارة جامعة المنصورة في رعاية الطلاب الأردنيين وتذليل العقبات، مؤكدا الحرص على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الأردنيين وعلى العلاقات المميزة التي تربط الجامعة بالملحقية الثقافية الأردنية.

كما أشاد الدكتور عبد الله يوسف المستشار الثقافي لسفارة الأردن بالمستوى المتميّز لجامعة المنصورة، مؤكدًا أنها منارة علمية فى الشرق الأوسط بأكمله.

وأكد الدكتور محمد عطية، أن الجامعة تعمل دائما على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وتسعى الجامعة لأن تكون وجهة للطلاب الأردنيين نظرا لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية وكذا تميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور طارق غلوش، إلى أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديمي وبحثى وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وأن هناك إقبال من الدارسين الأردنيين للإلتحاق بالبورد العربى نظرا لاعتماد كلية الطب بالجامعة كأحد مراكز التدريب المعتمدة للبورد العربى.

وخلال الزيارة عقد السفير الأردني لقاءا مع الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة المنصورة للتعرف على ارائهم والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة.

وخلال اللقاء مع الطلاب أكد السفير الأردني حرص السفارة على متابعة أبنائها الطلاب من الجالية الأردنية الدارسين بالجامعة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى إثناء إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة على السمعة الطيبة للطلاب الأردنيين ومستواهم المتميز خلال دراستهم بالجامعة، ولقد شرفت الأردن بخريجين متميزين من جامعة المنصورة تم تأهيلهم وتدريبهم على مستوى متميز، يتولون الآن وظائف وتخصصات هامة، مؤكداً أن جامعة المنصورة جامعة عريقة لها سمعتها الدولية المرموقة، و قدم التحية للشعب المصري المضياف المعروف بأصالته وكرمه والروابط القوية بين الشعبين لرعايتهم أبنائهم الأردنيين ومعاملة طلاب المملكة الأردنية كأبنائهم.

وعقب الزيارة قام السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، والدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الله يوسف الملحق الثقافي بسفارة المملكة الأردنية بزيارة لكلية الحقوق استقبلهم خلالها الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، لحضور مناقشة رسالة دكتوراه للباحث صقر مشهور ماجد الفايز أحد الباحثين الأردنيين الدارسين بالكلية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور شحاتة الغريب محمد شلقامى أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق، الدكتور حسام الدين محمود حسن الأستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني.

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