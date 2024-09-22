"الفخر من هنا" أغنية جديدة للجسمي احتفالا باليوم الوطني السعودي 94

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية "الفخر من هنا" احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودي الـ 94 الذي يوافق غدا الإثنين.

أغنية "الفخر من هنا" من كلمات الشاعر قوس، و ألحان عزوف، و توزيع الموسيقي مروان.

وتقول كلمات الأغنية:

دندني دندني .. يا ديرتي واهتني

واعلني للملا الليلة ليلة هنا

هيجني والعبي .. يا ديرتي وانثني

وعلّمي ذا الملا بأن الفخر من هنا".

وأكد الجسمي في بيان صحفي، أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزيا يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار، أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".

https://www.youtube.com/watch?v=sYn_fal9tBo