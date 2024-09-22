جامعة أسيوط تبحث زيادة تطوير المهارات التكنولوجية للطلاب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط؛ لتطوير مهارات الطلاب، والخريجين، بمختلف التخصصات الأكاديمية؛ لتواكب احتياجات سوق العمل المحلي، والعالمي، خاصةً في مجال العمل الحر (Freelancing)، مؤكداً أن التدريب بالمعهد؛ يمثل استفادة متبادلة في إطار من التكامل بين مؤسسات الدولة، ومشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على زيادة حجم التعاون مع المعهد، بحيث يقوم بتدريب عدد أكبر من أبناء جامعة أسيوط، وذلك دعماً لجهود الدولة في تنمية قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتهم على المنافسة بقوة في سوق العمل.

وفي إطار ذلك، ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة؛ برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع المهندس أيمن عياد عميد معهد تكنولوجيا المعلومات؛ أوجه التعاون المشترك مع جامعة أسيوط، وما يضمه المعهد من مراكز، مثل مركز الحوسبة السحابية، والبرامج التدريبية التي يقدمها، منها: الشتوي، والصيفي، والميداني، إلى جانب الاشتراك مع الجامعة في عدد من الندوات التوعوية، وملتقيات التوظيف.

كذلك، تم تعريف أعضاء مجلس شئون التعليم والطلاب؛ بالمعهد، وأنشطته العديدة؛ باعتباره واحداً من المؤسسات الواعدة في مجال ريادة الأعمال، وتدريب الشباب، وتزويد سوق العمل بالكوادر البشرية الماهرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وجهود المعهد في مكافحة البطالة، خاصةً من خلال تشجيع المتدربين على العمل الحر (Freelancing)، وأهم مجالات العمل الحر، والمهارات المطلوبة لها، وأشهر منصات العمل الحر التي حقق عليها خريجو الجامعة، والمعهد نجاحات كبيرة، حيث ساعدهم المعهد في الحصول على مهام عمل لعملاء عالميين؛ بمقابل مادي مرتفع، كما قدم الدعوة للسادة أعضاء المجلس؛ لزيارة المعهد، وتفقد أنشطته المتنوعة