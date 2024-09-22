الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي لسيلتا فيجو لمواجهة أتلتيك بيلباو

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: خافي رودريغيز، كارل ستارفيلت، جاليسون.

خط الوسط: اوسكار مينغويزا، داميان رودريغيز، هوغو سوتيلو، هوغو الفاريز.

خط الهجوم: اياغو اسباس، أناستاسيوس دوفيكاس، جوناثان بامبا.



ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.