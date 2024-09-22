ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي لسيلتا فيجو لمواجهة أتلتيك بيلباو

سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:
حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.
خط الدفاع: خافي رودريغيز، كارل ستارفيلت، جاليسون.
خط الوسط: اوسكار مينغويزا، داميان رودريغيز، هوغو سوتيلو، هوغو الفاريز.
خط الهجوم: اياغو اسباس، أناستاسيوس دوفيكاس، جوناثان بامبا.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

الدوري الإسباني سيلتا فيجو أتلتيك بيلباو تشكيل فريق سيلتا فيجو ترتيب الدوري الاسباني