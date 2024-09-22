محافظ دمياط يتفقد ازدواج طريق عزبة البرج

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تغطية وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم الأحد.

و تابع "الدكتور أيمن الشهابى" نسب التنفيذ بالمشروع الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية بطول كيلو و٥٠٠ متر ، وجارى استكمال أعمال الردم ووضع طبقة الأساس، وتم وضع طبقة الأساس بالقطاع الأول بدايةً من مسجد الحطاب بدمياط بطول ٥٠٠ متر ، واطلع " المحافظ " على خطة المرحلة الثانية من المشروع لرصف الطريق والذى تم ادراجه بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الثانية المقرر تنفيذها بمركز دمياط.

فيما وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أهمية هذا المشروع الذى يأتى يُعد مطلب أساسى لأبناء المحافظة، حيث وجه بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

اعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن انطلاق مبادرة أتعلم أتنور ضمن مبادرة بداية جديدة وتحت اشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث أطلقت مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فاعلية " اتعلم اتنور " بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تم خلالها إقامة فصل مجانى لمحو الأمية بالمكتبة ، وذلك للقضاء على الأمية .

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تنفيذ برنامج رياضي وذلك فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويق وشمال سيناء .

وعلى صعيد موازٍ، أعلنت مديرية الصحة عن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية المشروع التابعة لمركز كفر البطيخ، بدأت أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم السبت، حيث تتضمن عيادات متنقلة بالتخصصات الطبية المختلفة.