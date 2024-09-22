رجال الأعمال: تصدير المقاولات يتطلب تواجدا قويا للبنوك المصرية في الخارج

قال المهندس محمد محلب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان التنمية العمرانية والثروة العقارية التي شهدتها مصر خلال 10 سنوات الماضية تمثل تجربة فريدة لشركات المقاولات في التشييد والبناء تدعم توجه الدولة نحو نقل تجربتها وتصدير المقاولات للدول الأفريقية، ودول الخليج والشرق الأوسط.

واوضح خلال انعقاد منتدى بناة مصر في نسخته التاسعة 2024، أن التجربة المصرية في التطوير العمراني ناجحة بجميع المقاييس وبشهادة دول الجوار خاصة في البينية التحتية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية والعلمين وهو ما خلق حياة مختلفة وتوسع عمراني قوي تستفيد منه الصناعة بشكل أساسي.

واكد ان تعزيز تنافسية وقدرة شركات المقاولات في العمل خارج مصر يتطلب تواجد قوي للبنوك المصرية تلبي احتياجات الشركات التمويلية وتسهيل اصدار خطابات الضمان.

واضاف، كذلك لضمان قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، من الضروري وجود قوانين واضحة تنظم بعض مجالات المقاولات، مثل قوانين الصحة والسلامة المهنية حيث تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، مما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من فرص النجاح في تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة والتوسع بجانب التركيز على رفع كفاءة وجودة العمل، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير.

واكد محلب أن الدولة تبذل جهود حثيثة مع البنك المركزي المصري لدعم تصدير المقاولات من خلال بنك لدعم الصادرات للمقاولين خاصة وأن الدولة لديها فكر وتوجه من سنوات في تصدير المقاولات والاستثمار العقاري.

و اشار انه بالرغم من تواجد العديد من شركات المقاولات المصرية خارج مصر ولديها تجارب جيدة وخبرات كبيرة ومنها شركة رواد الهندسة الحديثة إلا أن حث الشركات علي المنافسة دوليا يحتاج الي تنظيم اكثر من ذلك ودعم اقوي خاصة في الحلول التمويلية باعتبارها أهم الدعائم للتواجد الخارجي.

واكد أن الفترة القادمة ستشهد شركات المقاولات المصرية فرص اكبر في التواجد في عدد كبير من الأسواق الخارجية خاصة في ظل ما شهدته من تطور كبير في السوق المحلية.

واضاف، كما حرصنا علي مدار 9 سنوات للمشاركة في مؤتمر بناة مصر حيث يعد ملتقي جيد يضم جزء كبير من شركات المقاولات المصرية وممثلين من الدول الأجنبية مما يخدم توجه الدولة في تصدير المقاولات ونقل تجربتها في التنمية العمرانية والمدن الجديدة خارج مصر.