النائبة سمر سالم تتقدم بسؤال إلى وزير الصحة بشأن أزمة التسمم في أسوان

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور المصري، التي تمنح أعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة للحكومة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

وجاء السؤال على خلفية الأزمة المتزايدة التي تشهدها محافظة أسوان نتيجة انتشار حالات التسمم بين المواطنين، وذلك بسبب ما يقال عن تلوث مياه الشرب.

وقد أثارت هذه الأزمة قلقًا كبيرًا في الشارع الأسواني، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بحدوث وفيات بين المتضررين من التسمم.

وأعربت النائبة سمر سالم عن قلقها العميق إزاء تفاقم هذه الأزمة، مطالبة وزير الصحة بتوضيح خطة الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك دور الطب الوقائي في التعامل مع هذه الأزمة، كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج المصابين والحد من انتشار التسمم.

وإلى جانب الحلول العاجلة، تساءلت النائبة عن الاستراتيجية الوقائية التي ستعتمدها الحكومة على المدى الطويل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

تأتي هذه التساؤلات في إطار دور البرلمان الرقابي، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لحماية المواطنين وضمان توفير مياه شرب آمنة.