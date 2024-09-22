الدوري الإسباني.. جوروزيتا يقود بيلباو أمام سيلتا فيجو

أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلتيك بيلباو كالتالى:

حراسة المرمى: جولن اغيريزابالا.

خط الدفاع: اوسكار دي ماركوس، دانييل فيفيان، ايتور باريديس، بويرو أداما.

خط الوسط: بينيات برادوس، ميكيل ياوريجيزار، إينياكي ويليامز، أوهيان سانسيت، أليكس بيرينجور.

خط الهجوم: جوركا جوروزيتا.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.