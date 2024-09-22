الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" تنفي شائعات إيقافه

نفت الشركة المنتجة لفيلم “التاروت” الشائعات المتداولة حول إيقاف الفيلم وأكدت إلتزامها بعرضه في موعده المحدد، ومن المقرر عرضه ليلة رأس السنة، دون أي تأجيل.

وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن الرقابة على المصنفات الفنية لم تعترض على الفيلم أو مشاهده، وأن ما أُشيع عن وجود مشاهد خادشة أو تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها مجرد محاول فيات لتشويه سمعة العمل.

وتابع البيان: الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لهذه الأخبار المغلوطة، وتلتزم بتقديم أعمال فنية تحترم القيم المجتمعية وتساهم في إثراء الثقافة السينمائية.

فيلم “التاروت” من تأليف معتز المفتي، ويشارك فيه نخبة من النجوم بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، وعبد العزيز مخيون، ويخرجه إبرام نشأت، ومن المقرر عرضه في جميع دور السينما ليلة رأس السنة.