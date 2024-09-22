1129 مدرسة استقبلت العام الدراسي الجديد في دمياط

استأنف الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التفقدية لعدد من المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتى جاءت بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط .

وأكد الشهابى، حرصه على متابعة العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية، حيث لفت إلى أن ١١٢٩ مدرسة على مستوى المحافظة بعدد ١١٤٤٥ فصلا دراسيا، استقبلت ٣٩٣٦٤٢ طالبا وطالبة، مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

كما تفقد اليوم الأحد مدرسة التجارة الثانوية المشتركة الملحقة بمدرسة الإعدادية بنات، لمتابعة سير العملية التعليمية بالفترة المسائية ، كما تفقد الشهابى، أيضًا مدرسة كفر حميدو الثانوية الصناعية المحلقة بمدينة عزبة البرج والتى تعد مدرسة تكميلية لمدرسة الفنية بنات قسم "الخياطة والتريكو"، حيث اطمأن على استقرار اليوم الدراسى وجاهزية المدارس وأكد على تسليم الكتب للطلبة.



وعلى جانب آخر، تفقد " المحافظ " المدرسة الإلكترونية بنات بشطا "المهنية سابقًا"، حيث استهل زيارته للمدرسة بمتابعة كنترول لجنة التقييم والتحقيق الخاص بنظام الجدارات، والذى يتضمن إعداد ملف كامل خاص بكل طالبة يتضمن جزأين تعريفى ومهارى، كما تفقد الفصول الدراسية وتواصل مع الطالبات واستمع الى مطالبهن بشأن تغطية المنطقة بسيارات للاجرة بخط سير "الشهابية/ شطا"، حيث أكد حرصه تنفيذ هذا المطلب للتيسير عليهن، وتفقد قاعات الإلكترونيات والمناهل و دورات المياه، ووجه بتوصيل الكهرباء للقاعات لتشغيل الأجهزة وتجهيز دورات المياه بشكل مناسب للمعلمات والطالبات.