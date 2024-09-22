الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات مؤتمر DevOpsDays القاهرة 2024

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر DevOpsDays القاهرة السنوي يوم 25 سبتمبر، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع عدد من كبرى شركات الصناعة.

يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "منهجية DevOps في عصر التطور التكنولوجي"، وسيستعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال DevOps من خلال مجموعة من المناقشات التي تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات العملية بين الخبراء والحاضرين.

يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين البارزين من المؤسسات الدولية والإقليمية الكبرى، مما يوفر للحاضرين فرصة لاكتساب رؤى متعمقة حول منهجية DevOps والتواصل مع نظرائهم في الصناعة. كما سيتم التركيز على التقاء تطوير البرمجيات مع عمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل تحسين التعاون والكفاءة في هذا المجال.

يُذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 بهدف تعزيز صناعة البرمجيات في مصر، وذلك من خلال تحسين مستويات **هندسة البرمجيات** وتحقيق الاحترافية في هذا القطاع. يقدم المركز خدمات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة الفنية لشركات تكنولوجيا المعلومات، كما يساهم في تحسين قدراتها الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة لتمكين الشركات من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها.