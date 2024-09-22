الدوري الإيطالي.. فيورنتينا ينتصر على لاتسيو ويسجل أول فوز له

حقق فريق فيورنتينا فوزًا صعبًا على نظيره لاتسيو، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب ماريو خيلا الذى افتتحه فى الدقيقة الـ41 لصالح فريق لاتسيو، ليأتى من بعدها ألبرت غودموندسون الذى أحرز هدف التعادل لصالح فيورنتينا من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 49، والذى سجل هدف التقدم أيضًا فى الدقيقة الـ 90 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز أضاف فريق فيورنتينا ثلاث نقاط إلى رصيده فى أول انتصار له فى الكالتشيو هذا الموسم، ليصبح 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط فى المركز السابع.