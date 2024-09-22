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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم: يفوت الوقت وأنت في قلوبنا

هشام سليم ويسرا
هشام سليم ويسرا
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أحيت الفنانة يسرا ذكرى وفاة الفنان هشام سليم التي توافق اليوم الأحد، وشاركت جمهورها صورة جمعتها به عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".

وكتبت يسرا  تعليقا على الصورة: “يفوت الوقت وإنت في قلوبنا و عايش معانا بروحك الحلوة ، مفتقدينك أوي و مش قادرة أوصف لك الفراغ اللي إحنا فيه من بعدك يا حبيبي، سيرتك الحلو دايما على كل لسان والكلام عنك لحد انهاردة مش بيخلص، ربنا يرحمك رحمة واسعة ويرزقك أعلى درجات الجنة و يصبر قلوبنا على فراقك يا أغلى الناس، فضلا وليس أمرا برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب و الأخ و الصديق الغالي هشام سليم”.

ورحل هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وآخر أعماله مسلسل "هجمة مرتدة"، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.

يسرا تحيى ذكرى وفاة هشام سليم