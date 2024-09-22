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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبد الله يحيي ذكرى وفاة هشام سليم

هشام سليم ومحمد رجب
هشام سليم ومحمد رجب وصلاح عبد الله
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أحيا الفنان صلاح عبد الله ذكرى وفاة الفنان هشام سليم التي توافق اليوم الأحد، وشارك جمهوره صورة جمعته به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب صلاح عبد الله تعليقا على الصورة:"والله مش فاكر إتقابلنا فين وليه بس اللي فاكره كويس إني فرحت قوي ياهشام لماشفتك بعد فترة طويلة ماتقابلناش فيها، التواصل التليفوني لم ينقطع بيننا منذ إلتقينا في بداية التسعينات حتى قبل رحيلك بأيام معدودة، شوفوا ضحكته حلوة إزاي، شوفوا وشه منور إزاي، في ذكرى وفاته أسألكم الفاتحة والدعاء للغالي هشام سليم".

رحل هشام سليم عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وآخر أعماله مسلسل "هجمة مرتدة"، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.

صلاح عبد الله يحيى ذكرى وفاة هشام