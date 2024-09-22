5 مليارات دولار حجم الإنفاق على الأمن السيبراني بالشرق الأوسط وإفريقيا

تحت شعار "الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية"، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات (Arab Security Conference)، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، حيث ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وهيئة الرقابة المالية. تمتد فعاليات المؤتمر ليومي 22 و23 سبتمبر 2024، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر، أن السوق العالمية لأمن المعلومات تشهد نموًا سريعًا نتيجة تزايد التهديدات السيبرانية، مشيرًا إلى توقعات بوصول حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025. فيما كشف البنك المركزي المصري أن الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية قد بلغت 2.5 مليار دولار وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي.

وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها تزايد الهجمات السيبرانية، نقص الوعي الأمني، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية القديمة والتشريعات القانونية. كما تناولت الجلسات موضوعات مثل الحروب السيبرانية، الذكاء الاصطناعي، تقنية BlockChain، وأمن الحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، على أهمية التعاون العربي والدولي لمواجهة التحديات الإلكترونية المتزايدة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز الاستجابة للطوارئ في البنك المركزي في تعزيز الحصانة السيبرانية للبنية التحتية المالية.

وذكر نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور أحمد علي عبد الحافظ، أن مصر أصبحت ضمن أفضل 12 دولة في مجال الأمن السيبراني عالميًا وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي.

يتضمن المؤتمر مسابقات شبابية مثل Arab Security Cyber WarGames Championship، بالإضافة إلى جوائز Arab Cyber Security Awards 2024 التي تُكرم جهود الأفراد والشركات في تعزيز أمن المعلومات في العالم العربي.