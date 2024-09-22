إجراء 3256 عملية لمرضى القلب الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم وإحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنفيذ عدد (3256) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، " إننا في الفيوم، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار شعبان الى أن الجمعية تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلبوالقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 55,902 عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.