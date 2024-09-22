وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي والشركات الأمريكية

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل".

وخلال مشاركته في جلسة "الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمي شامل وهادف للجميع"، أشار الدكتور طلعت إلى أن العالم يشهد نقاشات متزايدة حول أثر التطورات التكنولوجية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، مؤكدًا أهمية الاستثمار في القدرات الرقمية لتوفير فرص عمل متميزة.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي ستفيد أكثر من 58 مليون مواطن.

كما أكد أن الحكومة تسعى لمضاعفة عدد المتدربين في برامج بناء القدرات الرقمية بمقدار 125 ضعفًا، ليصل عدد المستفيدين إلى نصف مليون متدرب هذا العام.

وعلى هامش الحدث، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي، حيث التقى بـ سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، و كريستين جينواي تشيانغ، مدير الممارسات العالمية للتنمية الرقمية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات.

كما التقى الدكتور طلعت بمسؤولي شركة NCR المتخصصة في تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشة خطط الشركة للتوسع في مصر وتصدير خدماتها حول العالم.

وفي اجتماع آخر، بحث الوزير مع أمل جبل، نائب رئيس شركة Startek، إمكانية إنشاء مركز للشركة في مصر لتقديم خدمات التعهيد.

حضر الاجتماعات عدد من المسؤولين المصريين، بينهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ.