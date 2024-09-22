ديربى الغضب.. موراتا وأبراهام يقودان التشكيل المتوقع لميلان أمام إنتر

يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلاً على نظيره إنتر، فى تمام العاشرة إلا ربع، من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، فى ديربى "الغضب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يخوض ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: بوليسيتش - ريندرز - فوفانا - لياو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا - تامي أبراهام.



ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.