توقيع الكشف المجاني على 150 مواطنًا بنجع الصعايدة والمدامود بالأقصر

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، قافلة طبية علاجية لأهالي نجع الصعايدة والمدامود بمركز ومدينة الزينية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

الكشف على 150 مواطنًا بالمجان

وأوضحت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم الكشف على 150 مواطناً مجاناً، ضمن مبادرة (صحتك تهمنا)، حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال – العظام)، مضيفة أن القافلة تمت بالتعاون مع مستشفى الندى التخصصي بالأقصر، وبالتنسيق مع الجمعية الخيرية الإسلامية، في إطار خطة وحدة السكان بالمحافظة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

حضر القافلة الطبية، الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان وأعضاء فريق الوحدة من الشباب المتطوع والفتيات المتطوعات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالوحدة وعضو المجلس الإقليمى للسكان، أن القافلة تأتي في إطار ما توليه الوحدة من عناية بصحة المواطن الأقصري، وكذلك رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وإيمانا بدور وحدة السكان في تسخير كل الجهود، وتذليل العقبات من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، ولا سيما مبادرة "صحتك تهمنا" التى تهدف إلى الوصول إلى القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا.

فيما أشاد مواطنو نجع الصعايدة، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.

جاءت القافلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بديوان عام الوزارة بتقديم الدعم الفني المستمر، ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن، وإشراف محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر.

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