فريق المريس يتوج ببطولة السوبر ليج في عامها الأول بالأقصر.. صور

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات بطولة السوبر ليج في دورتها الأولى، والتي تنافس فيها عدد من الفرق على مستوى مراكز المحافظة بالملاعب الخماسية لمركز شباب الطود، وسط أجواء احتفالية وكرنفال شعبي.

وشهد حفل الختام مباراة بين فريقي المريس وشركة المياه، وانتهت بفوز فريق المريس بنتيجة 2/1 ليتوج بلقب البطولة في عامها الأول.

حضر الإحتفالية الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، والشيخ عبد الله صالح رضوان رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، ومحمد عمران أمين التنظيم، وحسين المصري راعي البطولة، بالإضافة لعدد من قيادات المحافظة.

مباراة ماراثونية في ختام بطولة السوبر ليج

وقال هشام ثروت، أن البطولة تهدف لحث الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتأكيد على نمو الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بينهم، مشيرا إلى أن البطولة تنافس فيها عدد من الفرق أبرزهم فريق الحسينات والاقالتة، والنوبة، والطود وأرمنت الحيط، والزهراء، وفريق شباب ارمنت، والمريس وشركة مياه الشرب، وفاز بها فريق المريس بعد مباراة ماراثونية أمام فريق مياه الشرب، وجرى تسليمهم جوائز البطولة وسط أجواء مبهجة، وبمشاركة جمع من الأهالي بالطود.

وكان قد تم افتتاح البطولة خلال حفل استعراضي فني تضمن تقديم فقرات تنورة ومزمار وألعاب نارية وكف بلدي، بحضور قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة، وأقيمت المباريات، على الملاعب الخماسية بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر.

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