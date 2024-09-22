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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تشهد تسليم أجهزة كهربائية لـ 18 من العرائس الأيتام

محافظ البحيرة تشهد
محافظ البحيرة تشهد تسليم أجهزة كهربائية
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شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة تسليم أجهزة كهربائية لعدد 18 من العرائس الأيتام المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، بواقع  3 أجهزة لكل عروسة مقدمة من مؤسسة العربي بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور إسماعيل داود، المدير التنفيذي لمجموعه شركات العربي، الدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة، أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أحمد الهواش- مدير المكتبة، ضمن احتفالات البحيرة بعيدها القومي وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وقدمت محافظ البحيرة التهنئة بالزفاف للعرائس وأسرهن وتمنت لهن حياة سعيدة، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التي تستهدف المواطن البسيط وتعمل على تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع.

وأكدت على دور مؤسسات المجتمع المدني والمشاركات المجتمعية  ورجال الأعمال الوطنيين في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

 كما أشادت محافظ البحيرة بدور مؤسسة العربي الرائد في رعاية الأسر المستحقة ومحدودي الدخل في مختلف المجالات، موجهه الشكر لكل من يساهم فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور على المواطنين .

وأعرب المدير التنفيذي لمجموعة شركات العربي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، وقدم التهنئة إلى محافظ البحيرة بمناسبة العيد القومي، مؤكداً على أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة في أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها.


 

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