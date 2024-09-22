ضبط 4 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط 4 أطنان من السولار قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك ضمن حملة تموينية موسعة نفذتها المديرية لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أيمن عبد الفتاح شريعي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخالفين.

وأوضح أن إدارة تموين الداخلة قامت بتنفيذ حملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية 4 أطنان من السولار بدون تصريح، جرى التحفظ على الكمية وإيداعها في إحدى المحطات تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى تسليم السيارة وقائدها إلى مركز شرطة الداخلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الحملة نفسها، قامت إدارة تموين الداخلة بمداهمة أحد المطاحن وضبطت سيارة محملة بكمية من الدقيق المعاد طحنه وغربلته، حيث تم العثور على 9 شكاير دقيق غير مطابقة للمواصفات. وتم التحفظ على الكمية بمقر الإدارة التموينية تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف شريعي أن إدارة تموين الخارجة نفذت أيضًا حملة موسعة بالتعاون مع مركز ومدينة الخارجة، جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين. وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا متنوعًا، منها 16 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر لعدم وجود سجل زيارات، و2 محضر لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضران لعجز في الدقيق بكمية تقدر بـ 2 شيكارة، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود لوحة إعلانات، ومحضر لبيع سلع مجهولة المصدر (سجائر).

وأكد مدير التموين أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.