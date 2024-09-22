محافظ البحيرة تفتتح معرض فن تشكيلي بمكتبة مصر العامة بدمنهور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض الفن التشكيلي لفناني البحيرة، والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع قصر الثقافة وإدارة السياحة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ويأتى المعرض ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وبالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وانطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية بداية، ويهدف الى إحياء القيم الوطنية والفنية، كما يعد شاهدا على إبداع مواطني البحيرة في مجال الفن والثقافة.

وتضمن المعرض ثلاثة أقسام؛ الأول للصور فوتوغرافية لمعالم البحيرة الساحرة، والتي أبرزت التراث الغني والطبيعة الخلابة للمحافظة أما القسم الثاني فخصص لمسابقة "آثارنا بعيوننا"، التي سلطت الضوء على الجوانب السياحية والتراثية من منظور فني مبدع، في حين احتوى القسم الثالث على لوحات الفن التشكيلي، التي برع الفنانون في تقديمها عبر أساليب متنوعة وملونة بالتفاصيل الفنية الراقية.

معرض الفن التشكيلي لفناني البحيرة

وتجولت الدكتورة جاكلين بين أروقة المعرض، واستمعت لشرح تفصيلي من القائمين على المعرض حول الأعمال الفنية المعروضة ، والتفاصيل الدقيقة والأفكار التي ألهمت الفنانين في أعمالهم.

وأبدت الدكتورة جاكلين إعجابها بمستوى الإبداع والمهارة التي عكستها الأعمال المعروضة والتى تعكس جمال محافظة البحيرة وتاريخها المشرف مشيدة بالمواهب المتميزة لفناني البحيرة، وأكدت على أهمية دعم الفنون ودورها في الحفاظ على التراث المصري.