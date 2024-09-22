مصر تهيب برعاياها في مقديشيو عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال

ناشدت مصر، اليوم الأحد، الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأهابت السفارة المصرية بمقديشو، بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

وحذرت جمهورية مصر العربية، اليوم ، مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية.

ونصحت مصر مواطنيها المتواجدين بالمغادرة في أقرب فرصة، عبر مطار «هرجيسا»، وشددت مصر على أن الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك.

