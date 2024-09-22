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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتهنئته بمنصبه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الأنبا بيمن، مطران نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والمهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة؛ لتقديم تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوزير العدل بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل متمنين له التوفيق والسداد.

 وفد الكنيسة الأرثوذكسية لوزير العدل لتهنئته بمنصبه 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏
جانب من اللقاء 


خلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مثمنًا دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قد تكون صورة ‏نص‏
وزير العدل الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص المجمع المقدس عضو مجلس الشيوخ الكنيسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة الارثوذكسية الرئيس عبدالفتاح السيسي عدنان فنجرى