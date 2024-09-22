الحرية المصري يحتفل بختام "اتعلميها سهلة" وتكريم المراكز الأولى بالمبادرة

احتلفت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بختام الدورة التدريبية الأولي لمبادرة "اتعلميها سهلة"، لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل، وذلك بحضور النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس، والدكتور أحمد البيومي الأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور عيد عبد الهادي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، ومؤسس المبادرة، واللواء عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، وهاني الهلالي امين المجالس المحلية والشعبية بالحزب، وبحضور النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

وأكد النائب أحمد مهني، على أهمية العمل المجمتعي والخدمي فى تنمية المجتمع ومشاركة العمل الحزبي والمجتمعي معا نمو بناء الوطن والذي يأتي من الدور المشترك للمسؤولية المجتمعية لهما، مشيدا بمبادرة " اتعلميها سهلة، للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، وما حققته من نجاح فى مرحلتها والتى شهدت تدريب عدد من النساء العاملات على الحرف اليدوية.

وأضاف مهني، خلال كلمته فى الاحتفالية، أن الحزب يسعي خلال الفترة المقبلة لتفعيل مثل هذه المبادرات فى الحزب والعمل على استهداف عدد أكبر خلال الفعاليات المقبلة، موجها أمناء المحافظات بالحزب بتفعيل مبادرة " اتعلميها سهله"، فى أمانتهم بالمحافظة، والمشاركة مع الجمعيات الأهلية فى كل محافظة، مضيفا المبادرة تسهم فى خلق فرص العمل للسيدات.

كما أكد دكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات المركزية بالحزب، ومؤسس مبادرة "اتعلميها سهله"، إن المبادرة تأتى فى اطار تنفيذ برنامج الدولة التنموي ورؤية مصر 2030، والتى تهتم فى المقام الأول بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مستعرضا مراحل التجهيز للمباردة والتنسيق مع جميعة آفاق الخير للتنمية واحد المصانع المتخصصة فى صناعه الملابس ومن ثم اختيار المتدربات وعقد دورات تدريبية مجانية مكثفة في الصناعات والحرف اليدوية، وأعمال الخياطة والتطريز، من خلال برامج تدريبية وتحت إشراف متخصصين في مجالات التدريب.

وأضاف عبد الهادي، خلال كلمته فى الاحتفالية، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديد لبناء الإنسان، سيتم استكمال المرحلة الثانية من المبادرة خلال الفترة المقبلة، فالهدف من المبادرة هو تأهيل المرأة على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتعزيز دور المرأة بالمجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة أو البدء في مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر من المنزل، مضيفا أنه سيتم منح الفائزين بالمراكز الاول فى المبادرة بمكاينة خياطة، لبداية مشروعهن من المنزل، وشهادة تقديرية باجتياز الدورة التدريبية.

فيما اشاد الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، بمبادرة "اتعلميها سهله"، قائلا، من هنا تبني البلاد من خلال المبادرات والأنشطة الخدمية التى تسعي لتقديم يد العون للمواطنين ومساعدة الدولة فى تنفيذ خططها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددا على أهمية العمل والعبادة بما يحقق الرخاء والنماء للمجتمع.

فيما قالت د. رشا الملاح، المنسق العام لمبادرة "اتعلميها سهلة"، إن المبادرة استهدفت عقد دورات تدريبية مكثفة في الصناعات والحرف اليدوية، وأعمال الخياطة والتطريز، من خلال برامج تدريبية وتحت إشراف متخصصين في مجالات التدريب المختلفة، مضيفة أن المبادرة تأتي فى إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو مساندة المرأة المعلية وكيفية إنشاء مشروع خاص بها يجلب لها دخل ومساندتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور يوسف خطاب امين الحزب بالجيزة، وسمير العنجاوي امين الحزب بالاقصر، ورجاء عطية، أمين الحزب بالمنيا، وحافظ موسي امين التنظيم بالقليوبية، ومحمد غريب امين التنظيم بالشرقية، وأحمد سعيد امين التنظيم بالجيزة، وعمرو خفاجي عضو الهيئة العليا للحزب، كما شارك فى الحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي، كما شارك عدد من قيادات حزب حماة الوطن حنان شرشار، أمين حماة الوطن بالوراق، وعلاء المليجي امين تنظيم حماة الوطن بالوراق.

