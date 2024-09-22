محافظ الشرقية يُهنئ فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2، بمركز ديرب نجم لطلبة "الدمج" لحصولهم على المركز الأول بمشروع "لغتى العربية والذكاء الإصطناعى" في فئة "الفريق الذهبى" لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الرابعة الذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتحقيق الفوز عالمياً، معرباً عن تقديره وإعتزازه وفخره بهم ، لما أنجزوه من نجاح في المشروعات المبتكرة، مشيراً إلى أنهم يمثلون نموذجاً يُحتذى به لجميع الطلاب، متمنياً لهم ولجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة وطنهم، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم.

وثمن محافظ الشرقية، مجهود المعلمة مديحة أحمد سعيد قائد الفريق وأمل محمد البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم المشرفون على الطلاب أثناء المسابقة وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم، وغرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.

والجدير بالذكر أن مسابقة "الأسبوع العربي للبرمجة" تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وتهدف إلى دعم جمهور التلاميذ في فئة الأعمار من 6 إلى 18 سنة، وكل المهتمين بعلوم البرمجة والأشخاص ذوي الإعاقة.

والعام الجاري ركزت الدورة الرابعة من الأسبوع العربي للبرمجة على " تطبيقات اللغة العربية الذكية"، و مجال ريادة الأعمال والإقتصاد الرقمي حيث يبرز دور اللغة العربية كخصوصية ثقافية محلية ، ويشجع على إحترامها وتعزيزها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.