رفع 1156 طن قمامة و1071 طن أتربة وتراكمات بشوارع الأقصر.. صور

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأوضح الشرابي، أن الحملات أسفرت عن رفع (١١٥٦) طن قمامة، و (١٠٧١) طن أتربة وتراكمات ومخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/١٤ حتى يوم الجمعه الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٠، من خلال تنفيذ حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، من خلال المرور على جميع القطاعات بكافة الأحياء.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم التوجيه بالاهتمام بتنفيذ حملات نظافة وتمشيط بحي شمال، استهدفت شارع سلمي سليم وميدان العمدة بالنجع الطويل مرورا بالنوافل وميدان العماري، وحي وسط شملت صلاح سالم قبلى وبحري، وحي شرق استهدفت زراعة الأشجار بطريق موقف المحافظات، استكمالاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة تدشين المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة) ، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة بجميع القطاعات.

حملات نظافة مكبرة بمحيط المدارس

وأضاف الشرابي، أنه تم شن حملات نظافة مكبرة في محيط مختلف المدارس داخل نطاق المدينة، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وشملت تلك الحملات المكثفة، العمل على رفع تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار ورفع ناتج القص أول بأول بمحيط المدارس فضلاً عن الإهتمام برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة مستوي الإنارة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والمدن ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين وإزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية خاصة في محيط المدارس تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الأول، وفي إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم .

وجاري استكمال الأعمال، بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، ورؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة.

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